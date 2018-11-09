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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iradeye sahip çıkmak ve demokrasinin güçlendirilmesi için yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirdiğini ve istiklal mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını vurguladı.

Erdoğan, Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini belirterek, "Onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz." dedi.

"Ecdadımızın istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını unutmamalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millî iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım mesajı
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