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Bakan Pekcan: 14 milyon ürünün ülkemize girişini engelledik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik." dedi.

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Bakan Pekcan: 14 milyon ürünün ülkemize girişini engelledik

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