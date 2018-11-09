Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik." dedi.
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Bakan Pekcan: 14 milyon ürünün ülkemize girişini engelledik
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