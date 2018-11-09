Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında saygıyla yad eden Akar, "Asil Türk milleti, Millî Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı millî ve manevi değerlerinden aldığı güçle yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut halinde omuz omuza mücadele ederek ülkemizi geleceğe taşıma iradesi ve gücünde olduğunu ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"Mücadele, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Bakan Akar, "Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri de başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber