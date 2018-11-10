Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'e geldi.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüyor. https://t.co/x96h4gXGhG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları, bakanlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şünları yazdı:

"Aziz Atatürk, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 95. seneidevriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzalıyor. https://t.co/2H9RH5OJES — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Kasım 2018

Devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Twitter'daki 10 Kasım mesajı

Erdoğan Twitter adresi üzerinden, "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum." mesajını paylaştı.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. pic.twitter.com/isPG4MYjiD — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 10 Kasım 2018

Kaynak: TRT haber