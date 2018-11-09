  • 10 KASIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.462
    EURO 6.193
  • BIST 92839.21
    ALTIN 212.282
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER