Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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