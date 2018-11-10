Bakan Pakdemirli: İnşallah Atatürkleri bu millet sürekli yetiştirir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı sırasında karargah olarak kullanılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki "Atatürk Odası"nda incelemede bulundu.

"Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim Atatürk"

Odada, 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansının kuruluşunun da Atatürk tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Pakdemirli, dönemin şartlarına dikkat çekti.

Pakdemirli, Atatürk'ün, tartışmasız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim olduğunu vurgulayarak, "Atatürk bu odayı karargah olarak kullanmış. Kurtuluş Savaşı döneminde buraya geliyor ve bina kendisine tahsis ediliyor. O dönemde rütbeleri sökülmüştü ve buna rağmen devletin ciddi desteği vardı kendisine. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve vatanın kurtulması anlamında her türlü imkan tahsis edilmeye çalışılmış" diye konuştu.

"İnşallah Atatürkleri bu millet sürekli yetiştirir"

Kendisinin de 10 Kasım'da doğduğuna ve bu günün kendisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri, 'Devletin bir büyüğü vefat etmiş, bize de inşallah devletimize hizmet etmek nasip olur' diye düşünmüşümdür. Devletim bana da kamu hizmeti nasip etti. İnşallah kendisinin yaptığı büyük hizmetlerin payı oranında bize de hizmet etmek nasip olur. Atatürk'ün bu ülkeye çok büyük hizmetleri var. İnşallah Atatürkleri bu millet sürekli yetiştirir. Yetişmiş insana çok ihtiyacımız var. Bunların tekrarı olduğu sürece Türkiye'nin sırtı yere gelmez" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA