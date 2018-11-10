Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Paris'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var.

Mühimmatın miladının dolması gibi bir durum söz konusu değil. Topla alakalı teknik ekip bir çalışma yapıyor. Teknik ekip topla ilgili olarak herhangi bir olumsuz ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak patlama şundandır diyemiyoruz. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz, izliyoruz.

Trump-Erdoğan görüşmesi

(ABD Başkanı Donald Trump) Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibarıyla elimizde belge bilgi yok. Buraya gelen 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Suudiler şimdilerde inkar ettikleri açıklamalarda, yerel işbirlikçilerle bunları gerçekleştirdiklerini söylemişlerdi. Kaşıkçı cinayetinde yerel iş birlikçileri hala açıklamadılar. Bunlar bunu çok iyi biliyor. Biz tapeleri Suudi Arabistan'a da ABD'ye de verdik. Hepsine verdik. Buradaki konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. Kesinlikle bu 15'in içinde bunun katili veya katilleri kimdir biliyor. Türkiye'ye gelen Suudi Başsavcı ipe un sermesin. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşın katilleri açıklamalı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçileri hala açıklamadılar. Biz tapeleri Suudi Arabistan'a da ABD'ye de verdik bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok.https://t.co/N8OV5Od3kV pic.twitter.com/YOXKRsAUtj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Kasım 2018

Kaynak: TRT Haber