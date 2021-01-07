Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ziyaretini Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz'e gerçekleştirdi.

Temasları kapsamında ilk olarak, Portekiz-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Pedro Roque Oliveira'yı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu ardından Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile de görüştü.

Ziyaret, zirveye hazırlık niteliği taşıyor

Ziyaret, mart ayında toplanacak ve Türkiye ile ilgili kararların alınacağı zirveye "hazırlık" niteliği taşıyor.

Çavuşoğlu'nun temaslarında, Türkiye-Portekiz ve Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Portekiz’in AB Dönem Başkanlığı ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması da bekleniyor.