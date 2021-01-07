Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığından CHP'li Özel'in iddialarına cevap
İletişim Başkanlığınca, "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların arandığı" iddialarının "tamamen yalan ve hayal ürünü" olduğu açıklandı.
İletişim Başkanlığından CHP'li Özgür Özel'in iddialarına cevap geldi.
Özel'in iddiasının, tamamen yalan ve hayal ürünü olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada Özel'in daha önce de İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İletişim Başkanlığı'na yönelik iftira attığı ifade edildi. "Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır" denildi.
Etiketler: İletişim Başkanlığı CHP
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