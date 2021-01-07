İletişim Başkanlığından CHP'li Özgür Özel'in iddialarına cevap geldi.

Özel'in iddiasının, tamamen yalan ve hayal ürünü olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada Özel'in daha önce de İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İletişim Başkanlığı'na yönelik iftira attığı ifade edildi. "Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır" denildi.