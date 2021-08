Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettiği anların fotoğrafını paylaştı.

Çavuşoğlu, "Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi vesilesiyle faaliyete giren Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettik" dedi.

Visited the National Office that has become operational on the occasion of the Inaugural Summit of the #Crimea Platform. pic.twitter.com/kld8BURqym