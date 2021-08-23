Bakan Çavuşoğlu'ndan Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ne ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi için bulunduğu Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Ukrayna’da Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettiği anların fotoğrafını paylaştı.
Çavuşoğlu, "Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi vesilesiyle faaliyete giren Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettik" dedi.
Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi vesilesiyle faaliyete giren #Kırım Platformu Ulusal Ofisi'ni ziyaret ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 23, 2021
Visited the National Office that has become operational on the occasion of the Inaugural Summit of the #Crimea Platform. pic.twitter.com/kld8BURqym
Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını kutlamış, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirterek, "Uluslararası toplum, uluslararası hukukun (Kırım'ın yasa dışı ilhakı) bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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