Kırmızı bültenle aranan yüzlerce kişiye pasaport verdiği ortaya çıkan Rum yönetimi bir başka skandal karara daha imza attı.

Bakanlar kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti üyeleri ve Maraş kararlarında etkin olan isimlere Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportları’nın iptal edilmesi ve yenilenmemesi kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kararı ırkçı bir tutum olarak niteledi ve şiddetle kınadı.

Pasaport kararı KKTC’yi kızdırdı



Bu pasaportu yakın zamanda kullanmadığını belirten Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan vatandaşları yadırgamadığını söyledi.

Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahibi de benim egemeni de benim, istediğime veririm, istediğime vermem’ diyor'' ifadelerini kullandı.

“İşte ırkçılık budur, işte çağdışılık budur”

Tatar, ''Rum tarafında siyaset yapan bir kişi Anastasiadis’e çok ters bir duruş sergilese de onun pasaportunu alamazlar. İşte ırkçılık budur, işte çağdışılık budur” şeklinde konuştu.



Başbakan Ersan Saner de girişimin düşmanca bir adım olduğunu ve konuyu değerlendireceklerini söyledi.