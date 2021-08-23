Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
ABD’de Denver polisi, kentin eğlence mekanlarıyla ünlü LoDo bölgesinde pazar günü bir gece kulübü yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Aynı bölgede, 7 Ağustos'ta gerçekleşen silahlı saldıra 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: ABD
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