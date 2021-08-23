Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de hareketlilik sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden ayrılmasından sonra Afganistan’da ne olacağı merak ediliyor.

"Havaalanı etrafındaki durum çok kritik"

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği de devam ediyor. TRT World muhabiri Ali Mustafa havaalanında ve şehirde yaşananları şöyle anlattı:

"Havaalanı etrafındaki durum çok kritik. Havaalanından uzaklaşmaya başladığınızda ve şehir merkezine geldiğimizde de hayat olağan diyemeyiz. Taliban kontrolü sağlamaya çalışmaya ve yeni bir düzeni hayata geçirmeyi amaçlıyor. Ülkede yoğun bir kaygı hali olsa da Kabil hiçbir zaman olmadığı kadar güvenli. Hırsızlık yok, bombalama yok. Havaya açılan ateşler yok, katledilen insanlar yok. Yani aslında bir dikotomi olduğunu görüyoruz."

Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya gündeminin ilk sıralarında yerini alan Afganistan'daki son durumu @trtworld muhabiri Ali Mustafa aktardı. pic.twitter.com/lYjch64isg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2021

"Taliban yeni bir sayfa açmak için hazır"

Taliban yönetimi ile temasların olup olmadığı sorusuna ise Mustafa şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle, temaslar oldu ve bizler üst düzey Taliban yöneticileri ile dün akşam görüştük. Taliban yeni bir sayfa açmak için hazır olduğunu söylüyor. 1996 - 2001 dönemindeki Taliban’dan farklı olduklarını ve reform geçirdiklerini söylüyorlar. Kurdukları düzen içerisinde örnek bir yönetim sergileyeceklerini söylüyorlar."