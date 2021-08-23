Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Salahaddin'in kuzeyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı açıklandı.

Operasyona Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Örgütün saldırıları sürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.