Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile Beştepe'de bir araya geldi.

Sporcularla akşam yemeği yiyen Erdoğan, daha sonra açıklama yaptı.

"Paris'te Tokyo 2020'deki başarımızın üstüne çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Olimpiyatlara katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak ediyor. Sporcularımızı her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Mete Gazoz, tarihi bu güne taşıyan gencimiz oldu. Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz. Paris'te Tokyo 2020'deki başarımızın üstüne çıkacağız.

81 ilde spor alt yapısına çok ciddi yatırımlar yaptık.

Nisan ayında koronavirüsten hayatını kaybeden Esat Delihasan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...