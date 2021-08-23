Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı.

232 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 89 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 46 milyon 317 bin 869'u birinci doz, 35 milyon 408 bin 683'ü ikinci doz, 7 milyon 787 bin 868'i üçüncü doz olmak üzere 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan artan can kayıplarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli."