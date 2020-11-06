Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'de düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz" diye konuştu.

ABD'deki başkanlık seçimleri

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

Az sayıda eyalet kaldı. Posta ile kullanılan oylar ya da elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. Bir iki gün daha alacağını görüyoruz. Sürecin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Sonuçta ABD halkının verdiği karara herkes gibi bizler de saygı duyarız. Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor.

Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. ABD ile ilişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz.