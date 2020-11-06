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Mehmetçiğin 'can dostlarla' eğitimi sürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Köpek Timlerince, "Askeri Köpekleri Hava Aracına Alıştırma ve İntikal Eğitimi" yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin vatan nöbetinde can dostlarla birlikte sürdürdüğü eğitimlerin devam ettiği belirtildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Twitter'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatan nöbetimizde her daim bizlere yoldaşlık eden can dostlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Köpek Timlerince, Askeri Köpekleri Hava Aracına Alıştırma ve İntikal Eğitimi icra edildi."
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 14:01
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