CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi'nin cenaze töreni, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapıldı.

Cenaze namazına, Hamzaçebi ailesinin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Memnune Hamzaçebi'nin cenazesi namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.