Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele almak üzere görüştü.

Görüşmenin bitmesinin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıran biz değiliz Yunanistan'dır ve Rum kesimidir.

Doğu Akdeniz'de herkes için adil bir paylaşım istiyoruz, bunu her fırsatta söylüyoruz.

Yunanisan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak isterim. Batı Trakya Türklerine Türk ismini kullanmalarına neden müsaade etmiyorsunuz. Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini görüyoruz. Botlarını batırarak Türkiye'ye göndermek hangi evrensel değerlerle örtüşüyor. Yunanistan uluslarası hukka saygılı davranmıyor.

[Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de gerilim] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız.https://t.co/AoskrkvBNb pic.twitter.com/ez8IkT7g2M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2020

"Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin"

Yunanistan'ın bugünkü basın açıklamasındaki sözleri manidardır. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu şekilde bir yere varılamayacağını anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelip kendinizi riske atmayın. Biz gereği neyse gereğini yaparız.

Biz uluslarası hukuka inanırız, ancak Yunanistan'ın uluslarası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade etmeyiz. Biz diyalogdan yanayız. Ama bunu için kimse Türkiye'ye ön konuş getirmesin.

[Fotoğraf: AA]

"Yunanistan samimi olmadığını gösterdi"

Yunanistan samimi olmayıp, dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmayla gösterdi. Türkiye'yi kimse diyalog istemeyen bir ülke konumuna sokmaya çalışmasın.

Yunanistan'ın anlaşamaları Türkiye'yi yok sayan gayretlerdir. Biz bunların geçerli olmadığını söyledik. Buna rağmen de diyoruz ki, gelin hep beraber oturup konuşalım. Yunanistan maksimalist taleplerden vazgeçmeli.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa Birliği ile pozitif ortam için Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyiz. AB'den beklentimiz dürüst bir arabulucu olmasıdır.https://t.co/AoskrkvBNb pic.twitter.com/auArKZH6zq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2020

Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.

Yunanistan Almanya'nın samimi çabalarına saygısızlık gösteriyor, Almanya'yı aldatıyor.

AB'den beklentimiz dürüst bir arabulucu olmasıdır. AB ile pozitif ortam için Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyiz.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi bir başlangı. İyi ve küçümsenmeyecen bir başlangıç. Daha farklı rezevlerin olduğu yönünde bulgular da var. Her şeyden önce bugüne kadarki en büyük keşfimiz. Sakarya Gaz Sahası ile birlikte Türkiye dev sahalar arasına girdi.

Türkiye transit bir ülke, hem kendi ihtiyacımız olanı kullanacağız hem de Avrupa'ya transferini yapacağız.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye, jest yaptığı zaman Yunanistan faaliyetlerini durdurdu mu? Hayır. Tüm olumsuz adımların durdurulması lazım. Gerçekçi olmak lazım.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın sözlerinden öne çıkanlar:

Her iki tarafında doğrudan görüşmeleriyle kabul edilebilir sonuçalar sağlanabilir. Doğu Akdeniz'deki tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor.

Libya'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Berlin sürecinde sorumululuk üstelenen herkesin gereğini yapmasını bekliyoruz.

Türkiye, NATO müttefiki olarak çok büyük bir öneme sahip. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz.