Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı.
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:06
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