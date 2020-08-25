Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.