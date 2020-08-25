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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Resmi temaslar kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşüyor.
Doğu Akdeniz'deki son durumu ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmek üzere Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geldi.
Bölgedeki son durumu ele alan iki bakan saat 19.30 sıralarında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulunmuştu.
Maas, Ankara ziyareti öncesi Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
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