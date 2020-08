Tarihinin en büyük doğal afetini yaşadı Giresun... Can ve mal kayıplarına yol açan felaketten en çok etkilenenlerden biri de Dereli ilçesinde yaşayan Zeynep Akar oldu. 4 çocuk annesi Akar’ın eşi Kemal Akar o gece iş yerinde sele kapıldı. Talihsiz kadın eşinin sele kapılıp kaybolduğunu komşularından öğrendi. Akar’ın evi de işyeri de selde ağır hasar gördü.



“Tek dileğim, şu beyimi de bulsak”



Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiralanan ve eşyaları alınan eve taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeynep Akar'ı, Dereli ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti. Akar, Soylu ve Kurum'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek dileğim, şu beyimi de bulsak" dedi.

Eşi Kemal Akar'ın çok iyi bir insan olduğunu, 36 yıllık evliliklerinde bir kötü sözünü duymadığını anlatan Akar, "Bulunsa mezarı olur en azından. Bayramda mezarına gideriz, Kur'an okuruz. Bulamazsak ne yaparız?" diyerek gözyaşı döktü.

“Evimi barkımı bırakın eşim gitti…”



Akar eşinin kaybolduğu anları ise şöyle anlattı: “Eşim dükkanda çalışıyor, kapıya malzeme koyuyor, akşam kapıdakileri içeri atıp gelecekmiş. Görmedim, komşuların demesi sel götürüyor. Bulamadık; devletimiz, büyüklerimiz arıyor ama hiçbir ize ulaşamadık. Bizim evimiz barkımız gitti, işyerimiz gitti, hadi onları bırak, ev, iş değil benim, eşim gitti, eşimi bulamıyorum, eşimi bulmak istiyorum. Dirisini, dirisini olmazsa ölüsünü bulmak istiyorum."



Duygusal anların yaşandığı ziyarette, her iki bakan hem kayıpları bulmak hem de yaraların sarılması konusunda bütün imkanların seferber edildiği vurguladı.



Aileden biraz daha sabretmeleri ricasında bulunan Soylu, "Herkes şu anda onun için çalışıyor. Dün seninle konuştuk hem de birkaç kez konuştuk. Bütün her yerde kayıplarımızın tamamı aranıyor" ifadesini kullandı.



Soylu: Derelerde adım adım arıyoruz



Bakan Soylu, ekiplerin derelerde adım adım arama yaptığının altını çizerek, "Ekipleri iki katına, üç katına çıkarttık, inşallah sonuç alacağız. Tabii suyun debisi çok yüksek ama arkadaşlar bu işin uzmanı, çok sonuç almış arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Murat Kurum da Zeynep Akar ve çocuklarına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum, her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı.