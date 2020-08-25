Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'daki sel sonrası riskli binaların yıkımı sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel ile ilgili, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Etiketler: murat kurum giresun selSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:21
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