Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.