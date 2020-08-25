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Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İtalya ile ortak eğitim gerçekleştirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.
TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/FugT2sdDJv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:24
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