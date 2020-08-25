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Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'tan 12 kişi ile hareket eden bir tekneyi takibe aldı. Foça ilçesi açıklarında durdurulan teknede 4 çocuk, 1 organizatör ve 7 de yetiştin vardı.
Kimlik kontrollerinde bu kişilerin meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve FETÖ soruşturması sebebiyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.
2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık eden bir kişi Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:03
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