Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'tan 12 kişi ile hareket eden bir tekneyi takibe aldı. Foça ilçesi açıklarında durdurulan teknede 4 çocuk, 1 organizatör ve 7 de yetiştin vardı.



Kimlik kontrollerinde bu kişilerin meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve FETÖ soruşturması sebebiyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.



2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık eden bir kişi Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.