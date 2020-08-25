Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen operasyonla bölücü terör örgütünün gelir kaynağına bir darbe daha vuruldu.



Lice İlçesi Dibek Mahallesi kırsalında Narko-Terörizmle mücadele operasyonları düzenlendi.





67 farklı noktaya düzenlenen operasyonda 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

9 bin 970 metre uzunluğunda su hortumu

Kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 970 metre uzunluğundaki su hortumu, 1 jeneratör, 1 su motoru da ele geçirildi. Kenevirler bölgede imha edildi.





Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.