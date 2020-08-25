Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sel dev kütükleri denize sürükledi
Giresun'un Tirebolu ilçesinde sel sonrası deniz yüzeyi ağaç ve kütüklerle kaplandı. Ortaya çıkan görüntü selin şiddetini bir kez daha ortaya koydu.
Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı. Tirebolu kıyı şeridi, odunlardan oluşan bir adaya dönüştü.
Sahildeki manzara havadan görüntülendi.
Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar da sahilde temizlik yaptı, selin getirdiği eşyaları bir araya getirerek korumaya aldı. Eşya sahipleri Kaymakamlık aracılığı ile belirlenecek.
Etiketler: Tirebolu sahil odun giresun selSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:32
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