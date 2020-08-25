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İdlib'de kara devriyesine saldırı: Bölge ateş altına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Milli Savuma Bakanlığı bölgenin derhal ateş altına alındığını, operasyonun devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü.
Bakanlık bölgenin derhal ateş altına alındığını, operasyonun devam ettiğini açıkladı.
Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
Etiketler: son dakika idlib M4 karayolu birleşik kara devriyesi rusyaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:01
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