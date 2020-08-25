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Kozan yangını mağdurları için 1 milyon TL'lik destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.
"Kozan’da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Bakan Selçuk, evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na 1 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.
Kozan’da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 25, 2020
Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV’mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.
Geçmiş olsun Adana.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:45
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