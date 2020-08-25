Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"Kozan’da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Bakan Selçuk, evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na 1 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.