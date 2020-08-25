Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Giresun’da 22 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğine dikkat çekti.

Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, afetten etkilenen vatandaşlar için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını kaydetti.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Bakan Selçuk, “Ekiplerimiz vatandaşımız ile bire bir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız” dedi.

Psiko-Sosyal Destek ekibi sahada

Bakanlığa bağlı Psiko-sosyal Destek ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını anımsatan Bakan Selçuk 60 kişiden oluşan Psiko-Sosyal Destek ekibi ile 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının hizmet verdiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, afette hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.