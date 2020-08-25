Yunanistan, Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüten Oruç Reis gemisi yakınlarda tatbikat düzenleyeceğini duyurdu, Navtex ilan etti.

Yunanistan'ın Navtex ilanına Türkiye'den cevap gecikmedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılacağını açıkladı. Tatbikat bugün gerçekleştirilecek.

Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın Navtex ilanına hakkı yok

Yunanistan'ın Navtex ilanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, "Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır." dedi.

"Yunanistan kendini kaosun içine attı"

Uluslararası hukukta, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan'ın kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine attığını söyleyen Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin en küçük bir geri adım atmayacağını vurguladı:

"Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların, yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Türkiye, ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır."