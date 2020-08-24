İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'‬ büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a, Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı. ‬‬‬

"Kızıl Elma" marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethi'nden Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına, 15 Temmuz Destanı'ndan bugüne, aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.