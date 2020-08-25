Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Alev alev yanan metrobüste faciadan dönüldü
Zeytinburnu'nda Topkapı yönüne giden metrobüste yangın çıktı. Vatandaşlar can havliyle araçtan kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmazken metrobüs küle döndü.
Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü.
Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.
Vatandaşlar canlarını zor kurtardı
Araç alev alev yanarken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: son dakika metrobüs yangını ZeytinburnuSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:09
Son Haberler
- 13:55
- 13:42
- 13:40
- 13:29
- 13:29
Sıradaki Haber
Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da şu an kapalı yolumuz yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz