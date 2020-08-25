Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.

800 ev tahliye edildi

Alevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Havadan müdühale yeniden başladı

Helikopter ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Pakdemirli: Kasıtlı çıkarıldığını değerlendiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının saban itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, "Kasıtlı olarak çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma sonrası kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Çok parçalı bir yangın

Yangının çok parçalı bir alana yayıldığını belirten Pakdemirli, "Gördüğüm kadarıyla alanın 4'e birinde yangın var. 4'te 3'ünde yangın yok. Yangın tarım alanlarını da kapsıyor, orman arazilerini de kapsıyor. Bu ortalamanın üzerinde bir yangın olmakla beraber Türkiye'nin büyük yangınlarından değil. Hasar gören alanı daha sonra açıklayacağız. Önceliğimiz yangının söndürülmesi. Çok şükür sabah itibarıyla soğutma çalışmalarına başladık" açıklamasını yaptı.