Kaza, saat 18.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi.

Necmettin Sevimli yönetimindeki otomobil, Erhan Bektaş'ın kullandığı çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar Sevimli ve Bakırcı, ihbar üzerine çağrılan kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Bakırcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevimli'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.