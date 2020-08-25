Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen Erkan S'yi kısa sürede yakaladı.
Zanlının hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.
Son Haberler
- 04:19
- 04:04
- 02:17
- 02:10
- 01:12
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz