Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, selden zarar gören Giresun'un Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, incelemenin arından gazetecilere açıklama yaptı.

Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dereli'de bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde.

Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine (Dereli) geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor.

Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...