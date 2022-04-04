Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığından görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Kalıcı ateşkes ve müzakere heyetlerinin çalışmalarının ele alındığı tahmin ediliyor.
İki bakan geçen ay Lviv'de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Ukrayna'daki son durumun ele alındığı görüşmeye dair detayları @trthaber muhabiri Mustafa Seçen aktardı.https://t.co/pPHaoloMA8 pic.twitter.com/ozWRC1uVwh— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Savaş Ukrayna
Son Haberler
- 19:12
- 19:13
- 19:09
- 19:05
- 18:58
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz