Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.



Dışişleri Bakanlığından görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Kalıcı ateşkes ve müzakere heyetlerinin çalışmalarının ele alındığı tahmin ediliyor.

İki bakan geçen ay Lviv'de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.