Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasıyla ilgili de "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Etiketler: ABD Mevlüt Çavuşoğlu Son Dakika Suriye
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