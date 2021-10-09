Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mesajda ayrıca, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Gar saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz