Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/qq4LmQdRcG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2021

26 fabrikanın açılışı yapıldı

Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yapıyoruz.

"Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz"

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

"İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor"

İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor, istihdamda salgın dönemine rağmen artış var. Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor.

"Milletimiz istiyor biz de yapıyoruz"

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz. Milletimiz istiyor biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.

'Fiyatlar fahiş oranlarda arttığı halde biz 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtıyoruz'

Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Biz "Yaparsa AK Parti yapar"diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.

"Adana-Mersin demir yolu ile seyahat süresini yarıya indirdik"

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 64 milyon liralık riskli bina kira yardımı yaptık. Adana'da toplam alanı 1 milyon 150 bin metrekare olan 7 adet millet bahçesi projemiz var. Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaptık. Adana-Mersin demir yolunu yeniledik, seyahat süresini yarıya indirdik. 11 baraj inşa ettik, 8 baraj daha inşa edeceğiz. Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizi 2023'e kadar tamamlayıp hizmeye sunmayıo planlıyoruz.

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