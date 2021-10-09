Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Yakın çalışma çevresinde pek çok Adanalı bulunan birisi olarak şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de bakanımızla, sözcümüzle, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle hep beraber buradayız. Yemek dediğimiz olay, ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok ötesine geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Gastronomi diye adlandırılan hadise, şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüşmüştür. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok imkana, pek çok güzelliğe, pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin kendine göre bir gastronomi zenginliği var. Ama bazı şehirlerimizin bu konuda ülkemizi şanla, şerefle, gururla temsil edebilecek gastronomi ürünü yelpazesine sahip oldukları da bir gerçektir. Uluslararası Adana Lezzet Festivali işte bu bakımdan mutlaka önemle üzerinde durulması, desteklenmesi, geliştirilmesi gereken bir etkinliktir.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Adana, 6 bin yılı bulan bir geçmişe sahip.

Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz. Adana, başlattığımız demokrasi ve kalkınma atılımının da en önünde yer almıştır. Bu şehirden asla ülkeye ve millete zarar getirecek iş çıkmaz. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, limanıyla, gastronomisiyle ülkemize değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize düşen görev de o şehrin kalkınmasıdır. Adana'ya bu vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor, geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün burada Adana Lezzet Festivali'nde bir araya gelmiş olmamız şehrimizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışma, daha çok gayret etme kararlılığımızın bir ifadesidir.

Festivalimizin Sıfır Atık prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum.