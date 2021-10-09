Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/U885p6uI5k
Avaşin'de de 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, bugün, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
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