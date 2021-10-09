MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği “Türk Gençliği Büyük Kurultayı”nda konuşuyor. https://t.co/fVOqoAg12T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2021

Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ülkü Ocakları'ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa terörist tanımak ve bilmek merakında ise Ülkü Ocakları'na değil yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Açık açık söylüyorum sizden korkan sizin gibi namert olsun, sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin kızıl çıksın."

Boğaziçi'ndeki eyleme tepki

Bahçeli'nin gündeminde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci'nin aracının önünün kesilmesi de vardı.

"Boğaziçi Üniversitesi rektörünün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştırdıkları niyeti karanlık taşeronlardır."

"Onlar öğrenci değil provokatör"

Bahçeli, öğrenci yurdu tartışmalarına da değindi.

"Gençliğimizi marjinal sol gruplara peşkeş çektirmeyiz. Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir. Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır, bunlar genç veya öğrenci değil ajan-provokatörlerdir. Kopuklar kaçaklar çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır."