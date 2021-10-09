Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile telefonda görüştü.
Görüşmede Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mete Gazoz
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