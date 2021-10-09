Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini defalarca vurguladı.

Ve 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başladı. F-16'lar ve obüsler, terör mevzilerini tek tek bombaladı.

SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun, Türkiye'nin ilk kez Fırat'ın doğusuna geçerek kapsamlı askeri hareket gerçekleştirdiğini söyledi. "Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG'li Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği angajman çerçevesinde Türkiye'nin güney sınırlarında adeta terör kuşağı, terör devleti oluşturmaya çalışıyordu" dedi.

Hedef Rasulayn ve Tel-Abyad'daki terör yuvalarıydı. Havadan ve karadan ateş altına alınan terör mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.

"Binlerce terörist etkisiz hale getirildi"

SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun sözlerine şöyle devam etti:

"Sınır hatlarından Türkiye'ye sızmalar gerçekleştirerek terör eylemleri için bu bölgeyi lojistik alanı olarak kullanıyordu. Barış Pınarı Harekatıyla birlikte tüm bunlar engellenmiş oldu. Yaklaşık 5 bin kilometrekarelik geniş bir alan terör örgütünden özgürleştirildi. Tel Abyad'dan Rasulayn'a kadar geniş bir alan, yine güneyde 32 kilometre derinlikte stratejik M4 karayolunun kontrolünü de sağlayacak şekilde önemli bir alan terör örgütünden temizlendi. Burada binlerce terörist etkisiz hale getirildi"

Mehmetçiğin başarılı harekatı 22 Ekim'de sona erdi. Ardından Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi için çalışmalar başladı. Saldırılara karşı yol kontrol noktaları inşa edildi, teröristlerin açtığı tüneller kapatıldı, patlayıcılar imha edildi.

Güven ve huzur ortamı sağlandı

Teröristlerin hasar verdiği okullar yeniden eğitime açıldı. 464 okulda 50 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Peş peşe atılan adımlarla sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Terör örgütünün zarar verdiği 87 cami de onarıldı.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bu sürede çok sayıda YPG/PKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK’lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü.

22 Ekim'de Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alınmıştı.

Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaşmıştı.

Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı. Ancak teröristler söz konusu bölgelerde işgalini sürdürüyor.

22 sağlık tesisi sivillere ücretsiz tedavi hizmeti sunuyor

Teröristlerden arındırılan bölgelerde, sivillere ücretsiz sağlık hizmetlerine öncelik tanındı. Türkiye Sağlık Bakanlığı adına bölgede faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekat bölgesinde de ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, "Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları" kuruldu.

Bu hastanelerde ve sağlık tesissilerinde ücretsiz çeşitli sağlık hizmetleri sunuluyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halihazırda Rasulayn ve Tel Abyad İnsani ve Teknik Yardım Hastanelerinde 221 yatak bulunuyor.

Son bir 2 yılda söz konusu hastanelerde, toplam 6 bin 151 ameliyat yapıldı ve 5 bin 881 bebek hayata gözlerini açtı.

Tel Abyad ilçesi açılan projelerle adete tekrar doğdu

Tel Abyad yerel meclisi, evlerin imarında ihtiyaç duyulan betonlu tuğla maddesinin eksikliğini gidermek için tuğla üretim fabrikası açtı.

Tuğla tesisinin yanı sıra Tel Abyad ilçesinde ve ona bağlı yerleşimlerdeki yan sokakların düzenleme işlemleri için kilit taş fabrikası da açıldı. Her iki tesiste onlarca Tel Abyadlıya istihdam sağlandı.

Diğer yandan Tel Abyad ilçesini modern bir şehre dönüştürmek için iki defa kentteki ana sokakta çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Bölgeye elektrikler ulaştırıldı

Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki 3 barajı elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn’da yaşayan sivilleri iki yıldır elektrikten mahrum bıraktı.

Elektrik sorununu gidermek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Ordusunun toplantılarındaki gündem maddelerinden biri oldu.

Elektrik yokluğundan en büyük zararı, çiftçiler gördü.

Türkiye’nin çabaları sonucu, her iki ilçenin elektrik altyapısının onarımı tamamlanarak bölgeye elektrik verilmeye başladı.

Türk STK'lerinin bölgeye yardımları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile koordineli şekilde Türkiye yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerin yardım eli uzatmaya devam ediyor.