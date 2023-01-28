Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın "Genç Diplomatlar Akademisi" projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu buluşmada konuştu.

Türk diplomatının Ermeni terör örgütlerinin ve diğer hainlerin saldırılarında eşini, çocuğunu, arkadaşını kaybettiğini ama devlete, millete hizmetten asla geri durmadığını belirten Çavuşoğlu, "Böyle kahraman bir teşkilatta Bakan olarak görev yapmak benim için de büyük bir gurur. Bu vesileyle dün Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir şehidimiz var başsağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi buradan bir kez daha iletmek istiyorum. Bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun!" dedi.