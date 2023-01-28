Yeni Konut Finansman Programı geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçmişti.

Kamu Finansmanı Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunla hazine katkısının sınırları ve ceza hükümleri belirlendi.

Vatandaşlar, kullanacakları konut kredilerinde ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli düzeyinde taksit ödemeleri yapabilecek.

Taksitlerin yüzde 30'u aşan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca geri ödenmesi şartıyla karşılanacak. Konut yüklenicileri de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlayacak.

Düzenlemeye göre programdan faydalanacak kişilerin, yanıltıcı beyanda bulunması durumunda verilen destekler geri alınacak, idari para cezası uygulanacak.

Firmaların yanıltıcı beyanında ise satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası kesilecek.

Vatandaşlar konut finansman paketinden 31 aralık 2023’e kadar faydalanabilecek.

